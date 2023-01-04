***GEDIK* *TNZTP*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
04.01.2023 14:50
***GEDIK******TNZTP*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [TNZTP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093106
BIST
16:105.547
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -79,17
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.538
16:1018,7520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:1019,9023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1362
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:101.117,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 11,45
|Açılış
|: 1.117,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:08
|EYGYO
|22,90
|14.946.235
|% 9,99
|
|ADEL
|135,50
|78.225.731
|% 9,98
|
|VERUS
|118,30
|32.222.795
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|73.411.017
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|43.406.251
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.243.074
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.269.312
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.780.412
|% -9,93
|
|LIDER
|88,50
|23.501.095
|% -9,14
|
|KMPUR
|104,50
|124.385.884
|% -7,93
|
|EREGL
|42,90
|9.575.405.465
|% 1,56
|
|KRDMD
|19,61
|6.759.079.348
|% 4,25
|
|EKGYO
|9,33
|6.052.177.369
|% -0,96
|
|ASELS
|65,50
|5.342.299.543
|% -5,21
|
|THYAO
|145,30
|5.222.130.021
|% -1,42
|
|EKGYO
|9,33
|6.052.177.369
|% -0,96
|
|KRDMD
|19,61
|6.759.079.348
|% 4,25
|
|EREGL
|42,90
|9.575.405.465
|% 1,56
|
|YKBNK
|11,69
|2.504.950.076
|% -0,34
|
|ISCTR
|12,66
|2.444.191.226
|% -0,08
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7358
|18,7520
|% 0,16
|
|Euro
|19,8921
|19,9023
|% 0,69
|
|Sterlin
|22,5190
|22,6319
|% 0,80
|
|Frank
|20,1168
|20,2380
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|16,31
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.118
|11,73
|
|Cumhuriyet
|7.516
|7.629
|45,00
|
|Tam
|7.554
|7.612
|37,00
|
|Yarım
|3.658
|3.721
|18,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|0,18
|
|B. Petrol
|79,68
|79,68
|-2,42
|