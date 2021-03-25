***GEDIK* *VAKVK* *SEKFA* *ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
25.03.2021 17:38
***GEDIK******VAKVK******SEKFA******ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN, GEDIK, SEKFA, VAKVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç
17:381.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,31
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:387,9576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0366
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:389,4326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0477
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:38443,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,26
|Açılış
|: 443,05
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:38
|VERTU
|29,26
|67.143.852
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|53.073.273
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.194.979
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,08
|3.263.571.268
|% -1,67
|
|SASA
|46,72
|1.737.902.027
|% -1,23
|
|KOZAL
|121,80
|1.198.761.957
|% 2,53
|
|THYAO
|12,78
|939.009.238
|% -1,77
|
|PETKM
|5,70
|889.479.404
|% 1,42
|
|GARAN
|7,08
|3.263.571.268
|% -1,67
|
|SKBNK
|1,22
|333.124.886
|% 2,52
|
|TSKB
|1,42
|295.325.749
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,91
|334.327.638
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|382.720.383
|% -2,24
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9507
|7,9576
|% 0,46
|
|Euro
|9,4038
|9,4326
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,8791
|10,9336
|% 0,65
|
|Frank
|8,4387
|8,4895
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1141
|2,1247
|% 0,37
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|1,83
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,26
|62,26
|-2,15
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Seans Raporu
17:38
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