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***GEDIK* *VRGYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

17.10.2023 14:26
***GEDIK* *VRGYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Ar


***GEDIK******VRGYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207164


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Altın Ons 1.927 1.927 7,06  
Altın Gr. 1.727 1.727 9,83  
Cumhuriyet 11.931 12.112 83,00  
Tam 11.665 11.750 42,00  
Yarım 5.851 5.898 21,00  
Çeyrek 2.916 2.949 11,00  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 0,29  
Gümüş Gr. 20,37 20,40 0,18  
B. Petrol 89,97 89,97 0,32  
Seans Raporu 16:43
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