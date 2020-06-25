***GEDIK* *YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
25.06.2020 18:29
***GEDIK******YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yükselen Çelik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte tarafınıza sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852962
BIST
18:05114.139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -309,96
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
18:056,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
18:057,7004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0181
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
18:05388,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,52
|Açılış
|: 388,77
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|483.214
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|259.116.165
|% 9,98
|
|ISBIR
|1.127,00
|1.147.424
|% 9,95
|
|AKSUE
|11,06
|28.707.143
|% 9,94
|
|GEREL
|5,22
|34.689.576
|% 9,89
|
|HALKS
|4,16
|1.213.697
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.713.185
|% -9,83
|
|ISATR
|293.500,00
|293.500
|% -9,69
|
|EKIZ
|9,48
|2.978.384
|% -8,05
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GARAN
|8,22
|1.039.256.256
|% 0,37
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|HALKB
|6,29
|943.050.983
|% 2,61
|
|TKFEN
|17,37
|917.141.661
|% 4,20
|
|CEMAS
|1,45
|690.003.044
|% 1,40
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|IEYHO
|0,92
|375.092.215
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,61
|578.498.037
|% 5,23
|
|EKGYO
|1,88
|579.611.796
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4868
|8,5293
|% 0,02
|
|Frank
|7,2012
|7,2446
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|2,03
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.541
|4,50
|
|Tam
|2.593
|2.607
|6,60
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|3,20
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,07
|
|B. Petrol
|41,20
|41,20
|0,89
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 41 kaybederek (% -0.24 ) 132, 269
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