***GEDIK* *YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
03.07.2020 18:17
***GEDIK******YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [YKSLN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.06.2020 tarihindeki Yükselen Çelik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu'nda Şirket'in faaliyet karına ilişkin açıklama düzeltilmiş olup ilgili rapor ekte tarafınıza sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854466
BIST
18:00115.748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.159,30
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00391,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,66
|Açılış
|: 391,99
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|UFUK
|5,44
|192.977
|% 9,90
|
|ORMA
|5,90
|405.955
|% 9,87
|
|KPHOL
|3,90
|274.002
|% 9,86
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|YBTAS
|7.040,00
|144.326
|% -4,25
|
|KUYAS
|2,61
|34.762.898
|% -4,04
|
|UZERB
|5,12
|91.222
|% -3,40
|
|ULUUN
|9,94
|161.001.688
|% -3,21
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|BIZIM
|20,66
|565.749.456
|% -2,27
|
|CEMAS
|1,69
|454.264.788
|% 1,20
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|CEMAS
|1,69
|454.264.788
|% 1,20
|
|IHLGM
|1,68
|408.066.989
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5348
|8,5776
|% 0,18
|
|Frank
|7,2376
|7,2812
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8256
|1,8347
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,19
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|4,10
|
|Tam
|2.611
|2.625
|4,20
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|2,00
|
|Çeyrek
|634
|643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,03
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|-0,36
|
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