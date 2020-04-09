***GEDIK* *YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***GEDIK******YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [YKSLN]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduGDKDönem26.03.2020 - 09.04.2020AçıklamalarYükselen Çelik A.Ş. (YKSLN.E) paylarında 26.03.2020 - 09.04.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837039BIST