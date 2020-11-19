***GEDIK* *YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
19.11.2020 18:28
***GEDIK******YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [YKSLN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
GDK
Dönem
05.11.2020 - 19.11.2020
Açıklamalar
Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN.E) paylarında 05.11.2020 - 19.11.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889277
BIST
18:051.313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.326
En Düşük
1.278
18:057,5854
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -0,1306
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
18:058,9943
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -0,1559
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
18:05453,09
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -11,04
|Açılış
|: 453,10
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|891,30
|13.804.182
|% 10,00
|
|GUBRF
|41,58
|660.038.054
|% 10,00
|
|KLMSN
|17,05
|160.928.856
|% 10,00
|
|IZTAR
|12,76
|4.091.094
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|120.800
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.100,00
|1.081.113
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|837.626
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|26.899.371
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|4.052.828
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|166.665.375
|% -9,70
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|AKBNK
|6,47
|3.265.746.413
|% 3,19
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,92
|1.058.122.236
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5791
|7,5837
|% -1,71
|
|Euro
|8,9790
|8,9906
|% -1,74
|
|Sterlin
|9,9953
|10,0454
|% -2,11
|
|Frank
|8,2786
|8,3285
|% -1,83
|
|Riyal
|2,0148
|2,0249
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-9,97
|
|Altın Gr.
|452
|453
|-11,56
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,92
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,82
|-0,20
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ATAGY
Yüzde 6.06 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 965 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KRDMD, GARAN
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 09 artarak (% 1.29 ) 1, 188
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, CASA, SKTAS, IZTAR, KLMSN, PKENT, YESIL, SEKUR, GUBRF, SAFKR
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, MARKA, MARTI, EUYO, YBTAS