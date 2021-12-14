***GEDIK* *YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [YKSLN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ekim 2019 yılından itibaren Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Likide sağlayıcılık işlemlerinin son günü 14 Aralık 2021 tarihi olup, 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren likidite sağlayıcılık işlemleri yapılmayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983161BIST