***GEDIK* *YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2021 18:32
***GEDIK******YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ekim 2019 yılından itibaren Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Likide sağlayıcılık işlemlerinin son günü 14 Aralık 2021 tarihi olup, 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren likidite sağlayıcılık işlemleri yapılmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983161
BIST
18:052.158
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 56,23
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.158
En Düşük
2.124
18:0514,3732
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 0,5406
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,4253
En Düşük
13,7980
18:0516,2195
En Yüksek
|Değişim
|: 3,86%
|| 0,6023
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,3127
En Düşük
15,5796
18:05817,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 23,01
|Açılış
|: 817,84
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
824,61
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3612
|14,3732
|% 3,91
|
|Euro
|16,1875
|16,2195
|% 3,86
|
|Sterlin
|18,9367
|19,0317
|% 3,94
|
|Frank
|15,4704
|15,5636
|% 3,59
|
|Riyal
|3,8133
|3,8324
|% 3,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-13,68
|
|Altın Gr.
|820
|820
|25,26
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,15
|0,22
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|-1,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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