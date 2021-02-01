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***GEDIK* *ZORLF* *GARAN* *VAKFA* *GARFA* *QNBFL* *ULSFA* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

01.02.2021 17:52



***GEDIK******ZORLF******GARAN******VAKFA******GARFA******QNBFL******ULSFA******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ERGLI, GARAN, GARFA, GEDIK, QNBFL, ULSFA, VAKFA, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT32112 FİNANSMAN BONOSU 01/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32151 FİNANSMAN BONOSU 01/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA22133 FİNANSMAN BONOSU 01/02/2021 İtfa
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM22112 FİNANSMAN BONOSU 01/02/2021 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR22118 FİNANSMAN BONOSU 01/02/2021 İtfa
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULSFA TRFULFK22110 FİNANSMAN BONOSU 01/02/2021 İtfa
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS22114 FİNANSMAN BONOSU 01/02/2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF42116 FİNANSMAN BONOSU 01/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906727


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DZGYO 5,50 53.950.018 % 10,00  
LUKSK 47,08 6.295.152 % 10,00  
SEKUR 35,42 14.933.609 % 10,00  
IDEAS 16,28 4.337.635 % 10,00  
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