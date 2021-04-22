***GEDIK* *ZORLF* *TEBNK* *GARAN* *DENIZ* *BRKT* *KARSN* *TCRYT* *DNFIN* *YKBNK* *ZOREN* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***GEDIK******ZORLF******TEBNK******GARAN******DENIZ******BRKT******KARSN******TCRYT******DNFIN******YKBNK******ZOREN******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, DENIZ, DNFIN, GARAN, GEDIK, KARSN, ORFIN, TCRYT, TEBNK, YKBNK, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42145 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/04/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42145 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42178 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/04/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42178 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42113 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42113 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72136 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK62126 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN82115 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM52119 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSN72212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSN72311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN12217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN82210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD42110 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42114 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42114 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42130 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42130 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82117 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42110 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42128 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42128 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52115 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930560BIST