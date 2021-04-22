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***GEDIK* *ZORLF* *TEBNK* *GARAN* *DENIZ* *BRKT* *KARSN* *TCRYT* *DNFIN* *YKBNK* *ZOREN* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım

22.04.2021 16:58



***GEDIK******ZORLF******TEBNK******GARAN******DENIZ******BRKT******KARSN******TCRYT******DNFIN******YKBNK******ZOREN******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, DENIZ, DNFIN, GARAN, GEDIK, KARSN, ORFIN, TCRYT, TEBNK, YKBNK, ZOREN, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42145 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/04/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42145 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42178 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/04/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42178 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42113 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42113 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72136 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK62126 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN82115 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM52119 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSN72212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSN72311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN12217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN82210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD42110 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42114 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42114 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42130 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42130 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82117 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42110 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42128 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42128 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52115 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930560


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