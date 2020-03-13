***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 11:06
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828216
BIST
10:5395.682
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 2.042,68
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
10:536,2922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0251
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2638
10:537,0441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0109
10:53321,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,18
|Açılış
|: 321,54
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|BTCIM
|2,33
|366.489
|% 6,88
|
|VERTU
|3,40
|874.548
|% 6,58
|
|AKGRT
|5,15
|1.194.832
|% -13,88
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ASELS
|24,98
|277.381.258
|% 2,55
|
|THYAO
|8,80
|216.977.535
|% 3,77
|
|GARAN
|9,17
|154.358.449
|% 4,92
|
|YKBNK
|2,20
|80.364.062
|% 3,29
|
|AKBNK
|6,59
|73.380.625
|% 5,27
|
|YKBNK
|2,20
|80.364.062
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,05
|68.569.654
|% 2,50
|
|TSKB
|0,96
|30.288.160
|% 4,35
|
|IHLGM
|0,87
|24.445.387
|% -3,33
|
|KARSN
|1,30
|35.781.379
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8783
|7,9178
|% -0,41
|
|Frank
|6,6257
|6,6656
|% -0,56
|
|Riyal
|1,6687
|1,6771
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|15,14
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,80
|15,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|1,12
|