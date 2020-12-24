***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 10:04
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894708
BIST
10:081.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.420
10:087,6380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6551
En Düşük
7,6240
10:089,3247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0055
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3489
En Düşük
9,2931
10:08460,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,55
|Açılış
|: 460,59
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
462,08
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler10:06
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|OZRDN
|9,81
|1.404.058
|% 9,98
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|20.097.159
|% 9,95
|
|INVEO
|52,35
|5.314.677
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|SMART
|8,70
|1.766.077
|% -5,74
|
|SANKO
|9,80
|230.197
|% -4,39
|
|BURVA
|52,75
|162.736
|% -3,65
|
|SKBNK
|1,60
|152.544.463
|% 1,27
|
|TSKB
|1,89
|70.574.129
|% -0,53
|
|PETKM
|5,07
|64.823.687
|% 0,40
|
|ODAS
|4,08
|40.835.412
|% 0,74
|
|HLGYO
|3,66
|39.514.067
|% -1,88
|
|SKBNK
|1,60
|152.544.463
|% 1,27
|
|TSKB
|1,89
|70.574.129
|% -0,53
|
|IHLGM
|1,31
|17.251.528
|% 0,77
|
|PETKM
|5,07
|64.823.687
|% 0,40
|
|HLGYO
|3,66
|39.514.067
|% -1,88
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6313
|7,6378
|% -0,04
|
|Euro
|9,3155
|9,3247
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,3266
|10,3784
|% 0,35
|
|Frank
|8,5701
|8,6217
|% -0,01
|
|Riyal
|2,0302
|2,0403
|% 0,00
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|2,57
|
|Altın Gr.
|460
|461
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,03
|
|B. Petrol
|51,38
|51,38
|0,14
|