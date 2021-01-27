***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 15:20
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904904
BIST
16:431.492
En Yüksek
|Değişim
|: -2,85%
|| -43,72
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.485
16:437,4029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0590
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:438,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0318
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:43437,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,87
|Açılış
|: 437,99
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:43
|KONTR
|48,46
|214.529.792
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.714.702
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.868.026
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|59.573.719
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.816.666
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,95
|1.720.745.966
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|1.533.769.496
|% -4,33
|
|GARAN
|9,21
|1.377.633.219
|% -3,26
|
|KRDMD
|6,74
|1.109.277.157
|% -2,32
|
|KOZAL
|114,80
|987.151.699
|% -5,12
|
|EKGYO
|2,43
|1.533.769.496
|% -4,33
|
|ODAS
|3,95
|1.720.745.966
|% 0,00
|
|TSKB
|1,84
|698.322.820
|% -4,66
|
|SKBNK
|1,46
|438.175.819
|% -2,67
|
|IHLGM
|1,40
|347.967.461
|% -7,89
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3976
|7,4029
|% 0,80
|
|Euro
|8,9643
|8,9701
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,1113
|10,1621
|% 0,52
|
|Frank
|8,2999
|8,3499
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9692
|1,9791
|% 0,89
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,27
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.895
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.885
|2.958
|-12,95
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-6,26
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,70
|55,70
|0,06
|
Seans Raporu
16:43
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16:58KFEIN
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16:57HURGZ
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16:56XU030
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16:56XU100
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