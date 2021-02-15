***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2021 17:31
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909682
BIST
17:421.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 24,77
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.563
En Düşük
1.547
17:426,9535
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,0822
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
17:428,4350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0910
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4300
17:42407,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -4,73
|Açılış
|: 407,34
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,20
BIST En Aktif Hisseler17:40
|VAKFN
|12,32
|12.591.861
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.423.192
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|KRGYO
|6,88
|202.439.161
|% -9,47
|
|KOZAL
|153,50
|4.337.463.084
|% 6,45
|
|SASA
|37,86
|1.703.448.551
|% 9,99
|
|THYAO
|12,35
|1.205.572.351
|% 2,92
|
|GUBRF
|74,15
|1.025.840.730
|% 7,23
|
|PETKM
|5,16
|1.014.115.768
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,54
|546.913.499
|% 0,79
|
|PETKM
|5,16
|1.014.115.768
|% 3,61
|
|SKBNK
|1,47
|231.999.527
|% 2,08
|
|ALBRK
|2,32
|311.720.110
|% 3,57
|
|GSDHO
|2,74
|365.594.827
|% 1,48
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9514
|6,9549
|% -1,15
|
|Euro
|8,4306
|8,4356
|% -1,06
|
|Sterlin
|9,6475
|9,6958
|% -0,71
|
|Frank
|7,7837
|7,8306
|% -0,93
|
|Riyal
|1,8498
|1,8591
|% -1,08
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,52
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|0,68
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:56PRKME
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 378, 364 adet işlem
-
17:55KONTR
Yüzde 7.07 oranında artışla 101.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 156, 704 adet işlem
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 24 artarak (% 1.37 ) 1, 651
-
17:54XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 25, 090.00 milyon TL de
-
17:54AKSA
Yüzde 5.32 oranında artışla 16.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 995, 529 adet işlem