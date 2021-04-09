***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 14:25
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926094
BIST
14:501.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -25,34
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.387
14:508,1542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:509,7037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0130
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:50457,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,58
|Açılış
|: 457,67
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:50
|TUREX
|14,52
|266.761
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|42.255.788
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|499.792
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|135.913.473
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.191.989
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|163.385.014
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,40
|16.776.117
|% -9,43
|
|EREGL
|16,13
|786.084.005
|% 1,83
|
|KRDMD
|7,26
|689.456.001
|% -2,29
|
|BJKAS
|10,76
|672.735.293
|% 5,80
|
|GARAN
|6,67
|490.125.355
|% -1,33
|
|JANTS
|837,80
|473.056.933
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,89
|296.930.859
|% -2,07
|
|TSKB
|1,34
|203.970.314
|% -4,96
|
|DOHOL
|3,20
|387.004.078
|% -4,76
|
|YKBNK
|2,12
|237.477.161
|% -2,75
|
|ITTFH
|2,80
|272.297.230
|% 6,06
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1509
|8,1542
|% 0,27
|
|Euro
|9,6957
|9,7037
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,1564
|11,2124
|% 0,14
|
|Frank
|8,7763
|8,8292
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1675
|2,1784
|% 0,22
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-9,13
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|-22,00
|
|Tam
|3.010
|3.085
|-21,68
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-10,48
|
|Çeyrek
|730
|746
|-5,24
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|-0,11
|