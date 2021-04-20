***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 11:04
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929554
BIST
13:111.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,43
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:118,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0372
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:119,7980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0590
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:11461,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,05
|Açılış
|: 461,59
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:09
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,89
|14.784.989
|% 9,88
|
|SONME
|38,70
|2.737.686
|% 8,28
|
|DESA
|15,40
|17.797.416
|% 6,94
|
|JANTS
|686,10
|33.130.381
|% 6,37
|
|SAMAT
|4,23
|11.678.489
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|48.863.777
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|AYES
|13,83
|253.608
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|817.888.908
|% 1,43
|
|EREGL
|18,04
|652.844.818
|% -0,66
|
|PETKM
|6,57
|457.621.218
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,19
|393.111.493
|% -1,24
|
|EKGYO
|1,82
|310.920.211
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,82
|310.920.211
|% -2,15
|
|TSKB
|1,27
|168.848.478
|% -1,55
|
|GARAN
|7,10
|817.888.908
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,13
|229.601.953
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,09
|91.895.207
|% -1,80
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1238
|8,1274
|% 0,48
|
|Euro
|9,7935
|9,8012
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,3275
|11,3843
|% 0,47
|
|Frank
|8,8341
|8,8873
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1597
|2,1705
|% 0,47
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,32
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.096
|-4,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|-3,27
|
|Yarım
|1.467
|1.506
|-1,58
|
|Çeyrek
|736
|753
|-0,79
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,01
|
|B. Petrol
|67,65
|67,65
|0,60
|