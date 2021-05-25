***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 16:00
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937710
BIST
16:031.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -13,69
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.435
16:038,4457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0567
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4477
En Düşük
8,3771
16:0310,2950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0750
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,2950
En Düşük
10,2500
16:03510,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,56
|Açılış
|: 510,92
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,92
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler16:03
|SAYAS
|30,80
|64.312.744
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|137.402.602
|% 9,98
|
|BURVA
|28,88
|14.341.725
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|24.230.429
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|1.025.441
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.308.714
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.658.335
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|56.412.190
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.538.513
|% -9,88
|
|GARAN
|8,11
|1.262.900.491
|% 0,37
|
|KARSN
|5,01
|800.692.525
|% -0,60
|
|EREGL
|18,85
|457.733.932
|% -1,98
|
|KRDMD
|7,98
|419.629.064
|% -0,62
|
|THYAO
|13,23
|416.809.657
|% -1,78
|
|KARSN
|5,01
|800.692.525
|% -0,60
|
|GARAN
|8,11
|1.262.900.491
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,95
|266.086.539
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,17
|220.326.688
|% 0,46
|
|DOHOL
|3,15
|229.931.458
|% 0,00
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4442
|8,4457
|% 0,68
|
|Euro
|10,2850
|10,2950
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,8795
|11,9391
|% 0,33
|
|Frank
|9,3645
|9,4209
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2405
|2,2517
|% 0,46
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|0,17
|
|Altın Gr.
|510
|510
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.369
|3.420
|17,00
|
|Tam
|3.355
|3.441
|21,72
|
|Yarım
|1.621
|1.665
|10,50
|
|Çeyrek
|813
|832
|5,25
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,55
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,04
|68,04
|-0,35
|