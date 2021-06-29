***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 12:05
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944760
BIST
12:151.354
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -18,77
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
12:158,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0373
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
12:1510,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0194
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
12:15496,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,21
|Açılış
|: 496,66
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler12:15
|TKURU
|271,00
|2.511.357
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|13.170.764
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.005.486
|% 9,83
|
|EUKYO
|7,40
|4.142.416
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,79
|18.126.702
|% -9,11
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|ALKA
|16,50
|11.104.314
|% -7,20
|
|SRVGY
|72,85
|4.667.508
|% -6,36
|
|THYAO
|13,37
|605.833.870
|% -3,54
|
|GARAN
|8,12
|481.683.992
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,90
|311.110.863
|% -2,06
|
|KUTPO
|59,45
|285.492.095
|% 9,38
|
|KOZAL
|114,70
|192.507.208
|% -1,71
|
|EKGYO
|1,90
|311.110.863
|% -2,06
|
|GARAN
|8,12
|481.683.992
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,16
|122.073.251
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|66.346.553
|% -1,57
|
|THYAO
|13,37
|605.833.870
|% -3,54
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7186
|8,7205
|% 0,43
|
|Euro
|10,3857
|10,3896
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,0438
|12,1042
|% 0,15
|
|Frank
|9,4468
|9,5037
|% 0,39
|
|Riyal
|2,3206
|2,3322
|% 0,46
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-6,83
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-18,00
|
|Tam
|3.271
|3.353
|-21,16
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|-10,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-5,11
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,46
|73,46
|-0,68
|
Seans Raporu
12:15
daha fazla
-
12:26YYAPI
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 695, 402 adet işlem
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12:25GEDZA
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 40.62 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 253 adet işlem
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12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 89 kaybederek (% -1.27 ) 1, 468
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12:24XU100
Endeks 1, 356 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 28 altında . İşlem hacmi 5, 057.00 milyon TL de
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12:24MEGAP
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 7.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 518, 078 adet işlem