***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 10:52
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950148
BIST
13:451.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,75
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
13:458,6403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0178
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
13:4510,2393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0533
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2238
13:45500,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,25
|Açılış
|: 500,30
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,62
BIST En Aktif Hisseler13:45
|VBTYZ
|13,72
|44.943.592
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.688.018
|% 9,89
|
|IDGYO
|1,91
|19.761.484
|% 6,70
|
|BMSCH
|6,29
|52.813.649
|% 6,07
|
|RTALB
|21,02
|157.370.899
|% 5,68
|
|AVHOL
|5,33
|9.739.739
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.008.076
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,70
|9.653.584
|% -9,55
|
|MARKA
|4,28
|680.055
|% -8,55
|
|KGYO
|5,48
|5.911.892
|% -7,90
|
|BERA
|10,95
|125.441.650
|% -1,79
|
|PEKGY
|1,08
|88.158.701
|% -1,82
|
|BIOEN
|28,36
|72.015.281
|% 1,29
|
|NTGAZ
|8,08
|64.377.897
|% -4,15
|
|BASGZ
|13,65
|57.723.606
|% -0,66
|
|PEKGY
|1,08
|88.158.701
|% -1,82
|
|BERA
|10,95
|125.441.650
|% -1,79
|
|BMSCH
|6,29
|52.813.649
|% 6,07
|
|NTGAZ
|8,08
|64.377.897
|% -4,15
|
|GWIND
|3,49
|25.725.173
|% -2,79
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6373
|8,6403
|% -0,21
|
|Euro
|10,2341
|10,2393
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,9338
|11,9937
|% -0,54
|
|Frank
|9,3992
|9,4559
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2971
|2,3086
|% -0,19
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-7,39
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|-22,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|-21,55
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|-10,42
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,21
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|-1,19
|