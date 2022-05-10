***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2022 10:26
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028183
BIST
10:552.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 23,46
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
10:5515,2075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1225
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:5516,0931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1520
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
10:55909,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,06
|Açılış
|: 909,34
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:53
|IMASM
|24,12
|15.024.975
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|8.662.506
|% 9,92
|
|LIDFA
|7,66
|16.657.510
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|22.325.115
|% 9,73
|
|GEDZA
|25,16
|22.869.767
|% -8,24
|
|KARSN
|5,09
|302.642.179
|% -6,78
|
|ATEKS
|43,58
|9.605.666
|% -6,12
|
|TEZOL
|17,70
|35.645.262
|% -5,45
|
|BRKSN
|9,39
|1.763.246
|% -4,57
|
|SISE
|19,67
|967.190.742
|% 2,13
|
|KRDMD
|16,41
|686.471.492
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,84
|681.501.452
|% 5,97
|
|EREGL
|34,22
|674.999.809
|% 2,09
|
|THYAO
|42,68
|587.712.131
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,84
|681.501.452
|% 5,97
|
|KARSN
|5,09
|302.642.179
|% -6,78
|
|SISE
|19,67
|967.190.742
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,90
|237.854.178
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,73
|169.223.799
|% 1,08
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2017
|15,2086
|% 0,82
|
|Euro
|16,0761
|16,0906
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,6731
|18,7668
|% 0,70
|
|Frank
|15,2478
|15,3396
|% 0,86
|
|Riyal
|4,0390
|4,0592
|% 0,73
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,05
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,52
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,18
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,19
|