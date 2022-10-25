***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:37
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073980
BIST
15:313.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 10,84
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
15:3118,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
15:3118,3777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0460
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
15:31981,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,41
|Açılış
|: 981,92
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler15:28
|TSPOR
|4,95
|280.803.964
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.198.164
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.587.776
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.597.900
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|5.334.338
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|232.816.371
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|72.517.299
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|64.218.822
|% -9,95
|
|THYAO
|101,30
|4.055.968.580
|% 1,81
|
|SISE
|33,80
|2.757.489.032
|% 4,13
|
|SASA
|102,40
|2.228.662.862
|% 2,40
|
|AKBNK
|15,67
|2.199.292.484
|% 1,36
|
|YKBNK
|9,66
|2.029.094.593
|% 3,09
|
|SKBNK
|2,10
|946.253.201
|% 6,06
|
|TSKB
|3,12
|1.316.276.892
|% 7,59
|
|EKGYO
|4,61
|1.751.386.930
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,66
|2.029.094.593
|% 3,09
|
|ISCTR
|9,94
|2.018.111.782
|% 2,90
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6065
|18,6088
|% 0,14
|
|Euro
|18,3650
|18,3734
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,0075
|21,1128
|% 0,44
|
|Frank
|18,4843
|18,5956
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9354
|4,9601
|% 0,06
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|-7,03
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-23,00
|
|Tam
|6.639
|6.721
|-48,00
|
|Yarım
|3.235
|3.283
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.642
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,25
|90,25
|-0,96
|
Seans Raporu
15:28
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