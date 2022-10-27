***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 11:21
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074577
BIST
11:053.917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -59,28
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.917
11:0518,6161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
11:0518,7831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
11:05995,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,28
|Açılış
|: 995,70
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler11:05
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|MTRYO
|2,76
|2.707.403
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|12.576.845
|% 9,93
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|ORMA
|60,00
|916.500
|% 9,19
|
|AKGRT
|2,58
|69.434.399
|% -45,91
|
|AGYO
|6,78
|3.168.002
|% -9,96
|
|VKING
|10,39
|2.180.747
|% -7,07
|
|DOGUB
|9,72
|17.128.825
|% -5,54
|
|DITAS
|36,62
|6.729.614
|% -4,88
|
|THYAO
|97,90
|2.035.703.422
|% -0,91
|
|AKBNK
|15,37
|1.245.048.710
|% -2,60
|
|EREGL
|30,06
|891.060.120
|% -2,40
|
|SISE
|33,56
|770.286.836
|% -1,29
|
|ASELS
|32,56
|719.287.161
|% -1,99
|
|EKGYO
|4,48
|652.753.187
|% -1,97
|
|AKBNK
|15,37
|1.245.048.710
|% -2,60
|
|ISCTR
|9,48
|651.723.159
|% -2,57
|
|SKBNK
|2,09
|136.832.846
|% 0,48
|
|TSKB
|3,08
|190.818.308
|% -0,32
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6057
|18,6161
|% 0,04
|
|Euro
|18,7656
|18,7831
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,5137
|21,6216
|% -0,23
|
|Frank
|18,7775
|18,8906
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9363
|4,9610
|% 0,08
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|1,56
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.685
|6.751
|-17,00
|
|Yarım
|3.257
|3.300
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.650
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,48
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,13
|
|B. Petrol
|93,66
|93,66
|-0,13
|