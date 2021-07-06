***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.07.2021 16:12
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2021
Tescil Tarihi
01.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.07.2021 - 10364
Açıklamalar
Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2021 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 9. gündem maddesinde 2021 yılı için '' Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi '' konusu görüşülmüş olup toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.bağımsız dış denetim firması olarak seçilmiştir.
2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.07.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 06.07.2021 tarih ve 10364 sayılı TTSG'de ilan edilmiş ve ek'te PDF olarak sunulmuştur.
KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946937
BIST
17:291.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
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|Açılış
|: 1.395
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|Önceki Kapanış
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1.400
En Düşük
1.384
17:298,6821
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|: 499,27
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505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:29
|GWIND
|3,74
|136.424.405
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.143.800
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.202.700
|% 10,00
|
|DAGHL
|15,86
|30.984.623
|% 9,99
|
|DARDL
|15,63
|38.854.401
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,02
|8.319.363
|% -7,47
|
|GARAN
|8,65
|1.412.290.811
|% 0,12
|
|THYAO
|14,00
|688.324.795
|% -0,85
|
|EREGL
|18,06
|458.159.924
|% -0,88
|
|KOZAL
|111,00
|449.472.308
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,22
|447.578.364
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,22
|447.578.364
|% -0,45
|
|GARAN
|8,65
|1.412.290.811
|% 0,12
|
|PEKGY
|1,36
|125.799.072
|% 5,43
|
|TSKB
|1,28
|114.302.799
|% -0,78
|
|ODAS
|1,92
|160.007.842
|% 1,05
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6789
|8,6821
|% 0,20
|
|Euro
|10,2692
|10,2761
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9597
|12,0196
|% -0,04
|
|Frank
|9,3605
|9,4169
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3091
|2,3207
|% 0,22
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|18,52
|
|Altın Gr.
|504
|505
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.406
|35,10
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|16,98
|
|Çeyrek
|806
|824
|8,49
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,01
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|B. Petrol
|75,82
|75,82
|-1,34
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