***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıREHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.06.2021Tescil Tarihi01.07.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06.07.2021 - 10364AçıklamalarŞirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2021 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 9. gündem maddesinde 2021 yılı için '' Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi '' konusu görüşülmüş olup toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.bağımsız dış denetim firması olarak seçilmiştir.2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.07.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 06.07.2021 tarih ve 10364 sayılı TTSG'de ilan edilmiş ve ek'te PDF olarak sunulmuştur.KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946937BIST