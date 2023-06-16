***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2023 15:55
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
YKY Bağımsz Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.06.2023
Tescil Tarihi
13.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.06.2023 - 10854
Açıklamalar
Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 9. gündem maddesinde 2023 yılı için '' Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi '' konusu görüşülmüş olup toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile YKY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. seçilmiştir.2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.06.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 16.06.2023 tarih ve 10854 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159443
BIST
17:575.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -10,71
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5723,6239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0237
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5725,8261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0374
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:571.490,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.490,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:55
|AVHOL
|66,55
|104.684.617
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|112.029.409
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.453.197
|% 10,00
|
|YAPRK
|73,20
|123.920.378
|% 9,99
|
|PASEU
|33,26
|49.046.560
|% 9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.047.219
|% -9,99
|
|RODRG
|41,40
|81.168.538
|% -9,21
|
|IHAAS
|141,60
|26.694.938
|% -7,09
|
|MNDTR
|14,43
|318.677.581
|% -5,00
|
|KTLEV
|14,08
|352.541.971
|% -3,83
|
|ASTOR
|53,50
|1.952.293.375
|% 0,85
|
|CWENE
|179,70
|1.487.165.190
|% 6,71
|
|ALFAS
|453,00
|1.428.366.178
|% 7,58
|
|OYAKC
|41,52
|832.721.865
|% 2,77
|
|PENTA
|26,04
|791.050.445
|% 9,97
|
|KAYSE
|16,81
|622.071.131
|% 2,13
|
|ASTOR
|53,50
|1.952.293.375
|% 0,85
|
|AHGAZ
|8,11
|220.402.320
|% -0,98
|
|KTLEV
|14,08
|352.541.971
|% -3,83
|
|MNDTR
|14,43
|318.677.581
|% -5,00
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6138
|23,6277
|% -0,08
|
|Euro
|25,8144
|25,8207
|% -0,17
|
|Sterlin
|30,2041
|30,3556
|% 0,16
|
|Frank
|26,3332
|26,4918
|% -0,36
|
|Riyal
|6,2856
|6,3171
|% -0,06
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|1,89
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.490
|0,15
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.809
|4.891
|7,00
|
|Çeyrek
|2.405
|2.445
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|0,08
|
|B. Petrol
|76,17
|76,17
|0,50
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem