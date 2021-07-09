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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

09.07.2021 09:47



***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.07.2021 tarih ve 2021-14 sayılı kararı doğrultusunda 35.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınmak suretiyle, şirketin çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 11.664.000,00 TL'den 23.328.000,00 TL'ye yükseltilmesi amacıyla hazırlamış olduğu  esas sözleşmenin '' Sermaye ve Paylar '' başlıklı 6. maddesinin yeni şekline uygun tadil metni ilişikte PDF olarak sunulmuş olup 09.07.2021 tarih ve 54604 sayılı evrak numarası ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
                GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
                                YÖNETİM KURULU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949910


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