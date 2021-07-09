***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.07.2021 09:47
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.07.2021 tarih ve 2021-14 sayılı kararı doğrultusunda 35.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınmak suretiyle, şirketin çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 11.664.000,00 TL'den 23.328.000,00 TL'ye yükseltilmesi amacıyla hazırlamış olduğu esas sözleşmenin '' Sermaye ve Paylar '' başlıklı 6. maddesinin yeni şekline uygun tadil metni ilişikte PDF olarak sunulmuş olup 09.07.2021 tarih ve 54604 sayılı evrak numarası ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949910
BIST
10:311.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.374
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|Önceki Kapanış
|: 1.373
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1.381
En Düşük
1.374
10:318,6909
En Yüksek
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|: -0,02%
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|Açılış
|: 8,6800
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|Önceki Kapanış
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8,7066
En Düşük
8,6768
10:3110,2908
En Yüksek
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10,3212
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10,2662
10:31503,69
En Yüksek
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|: -0,07%
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|Açılış
|: 503,80
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|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler10:29
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SILVR
|5,96
|10.287.516
|% 5,67
|
|VERTU
|23,04
|9.789.642
|% 5,01
|
|EDIP
|2,80
|6.755.682
|% 4,87
|
|EUKYO
|8,44
|1.134.148
|% 4,58
|
|FADE
|17,47
|2.509.793
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|29.784.762
|% -9,93
|
|SRVGY
|75,55
|5.125.136
|% -8,26
|
|VKFYO
|6,90
|52.440
|% -6,63
|
|SODSN
|20,06
|24.834
|% -5,56
|
|EREGL
|17,97
|193.838.704
|% 2,33
|
|KRDMD
|7,20
|171.084.978
|% 1,69
|
|GARAN
|8,55
|121.529.510
|% -0,12
|
|PETKM
|5,38
|90.700.559
|% 0,75
|
|THYAO
|13,67
|80.672.982
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,27
|72.968.971
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,20
|171.084.978
|% 1,69
|
|EKGYO
|1,87
|32.006.222
|% 0,54
|
|PETKM
|5,38
|90.700.559
|% 0,75
|
|GARAN
|8,55
|121.529.510
|% -0,12
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6884
|8,6919
|% -0,01
|
|Euro
|10,2873
|10,2948
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,9295
|11,9893
|% -0,23
|
|Frank
|9,4432
|9,5001
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3093
|2,3209
|% -0,10
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|1,69
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|0,27
|