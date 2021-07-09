***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.07.2021 tarih ve 2021-14 sayılı kararı doğrultusunda 35.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınmak suretiyle, şirketin çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 11.664.000,00 TL'den 23.328.000,00 TL'ye yükseltilmesi amacıyla hazırlamış olduğu esas sözleşmenin '' Sermaye ve Paylar '' başlıklı 6. maddesinin yeni şekline uygun tadil metni ilişikte PDF olarak sunulmuş olup 09.07.2021 tarih ve 54604 sayılı evrak numarası ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949910BIST