***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.08.2021 17:05
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2021 - 26.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 06/07/2021 tarih ve 2021-14 sayılı kararı ile başlatılan Sermaye artırım işlemleriyle ilgili olarak, 35.000.000 TL mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalınmak suretiyle, şirketimiz çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin tamamı 2020 yılı Dönem Net Kârından karşılanmak üzere 11.664.000,00 TL' dan 23.328.000,00 TL' na artırılması nedeniyle ihraç edeceği 11.664.000,00 TL tutarındaki paylara ilişkin Borsa İhraç Belgesi'ne Sermaye Piyasası Kurulu'nca 19/08/2021 tarih ve 42/1245 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiş olup, 23/08/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-10061 sayılı üst yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Sermaye Artırımına ilişkin duyuru 19/08/2021 tarih ve 2021/41 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir.
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 23.328.000,00 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6 ncı maddesinin SPK onaylı tadil metni Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 26.08.2021 tarih ve 97 ilan sıra numarası ile tescil edilmiş olup Ek'te yer almaktadır.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960601
BIST
17:251.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,66
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:258,3999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0288
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3999
En Düşük
8,3461
17:259,8914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:25483,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,48
|Açılış
|: 483,25
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,46
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|56.585.034
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.394.212
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.782.147
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.697.783
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.141.797
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.688.891
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,30
|23.178.756
|% -9,52
|
|SNGYO
|4,03
|92.401.394
|% -8,82
|
|THYAO
|12,79
|1.434.686.740
|% 2,32
|
|GARAN
|9,47
|993.472.685
|% -0,63
|
|BRLSM
|11,21
|766.384.754
|% -7,51
|
|GESAN
|24,62
|587.688.891
|% -9,95
|
|PETKM
|6,13
|455.032.489
|% 0,16
|
|MRGYO
|1,14
|422.456.533
|% -6,56
|
|ODAS
|1,46
|238.913.335
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,55
|354.182.123
|% 0,00
|
|THYAO
|12,79
|1.434.686.740
|% 2,32
|
|GARAN
|9,47
|993.472.685
|% -0,63
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3938
|8,4000
|% 0,35
|
|Euro
|9,8883
|9,8966
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4882
|11,5458
|% 0,05
|
|Frank
|9,1063
|9,1612
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2310
|2,2422
|% 0,30
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-0,61
|
|Altın Gr.
|482
|482
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-3,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-5,68
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-2,74
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,37
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,77
|70,77
|-0,51
|
Seans Raporu
17:23
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-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 43 kaybederek (% -0.28 ) 1, 567
-
17:36XU100
Endeks 1, 450 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 10, 778.00 milyon TL de
-
17:36NUGYO
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 15.42 lira fiyatla işlem gören hissede 408, 143 adet işlem
-
17:35ARZUM
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 17.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 238, 587 adet işlem
-
17:34IDGYO
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 703, 344 adet işlem