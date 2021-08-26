***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.07.2021 - 26.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 06/07/2021 tarih ve 2021-14 sayılı kararı ile başlatılan Sermaye artırım işlemleriyle ilgili olarak, 35.000.000 TL mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalınmak suretiyle, şirketimiz çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin tamamı 2020 yılı Dönem Net Kârından karşılanmak üzere 11.664.000,00 TL' dan 23.328.000,00 TL' na artırılması nedeniyle ihraç edeceği 11.664.000,00 TL tutarındaki paylara ilişkin Borsa İhraç Belgesi'ne Sermaye Piyasası Kurulu'nca 19/08/2021 tarih ve 42/1245 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiş olup, 23/08/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-10061 sayılı üst yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Sermaye Artırımına ilişkin duyuru 19/08/2021 tarih ve 2021/41 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir.Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 23.328.000,00 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6 ncı maddesinin SPK onaylı tadil metni Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 26.08.2021 tarih ve 97 ilan sıra numarası ile tescil edilmiş olup Ek'te yer almaktadır.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960601BIST