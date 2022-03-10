***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçen ve KAP' ta açıklamasını yapmış olduğumuz '' kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin uzatılmasına ilişkin'' esas sözleşmemizin 6 ncı maddesinde yapılan değişikliği içeren tadil metni, T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 03.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072518522 sayılı yazıları ile onaylanmış ve 10.03.2022 tarihinde onaylı tadil metni şirketimize tebliğ edilmiştir.Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktırGediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ŞYönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009031BIST