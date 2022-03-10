***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.03.2022 14:28
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçen ve KAP' ta açıklamasını yapmış olduğumuz '' kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin uzatılmasına ilişkin'' esas sözleşmemizin 6 ncı maddesinde yapılan değişikliği içeren tadil metni, T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 03.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072518522 sayılı yazıları ile onaylanmış ve 10.03.2022 tarihinde onaylı tadil metni şirketimize tebliğ edilmiştir.
Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009031
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
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2.068
En Düşük
2.027
18:0514,8506
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 14,8800
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|Önceki Kapanış
|: 14,6400
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14,9295
En Düşük
14,6097
18:0516,4180
En Yüksek
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|: 1,01%
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|Açılış
|: 16,4800
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|Önceki Kapanış
|: 16,1500
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16,6554
En Düşük
16,1888
18:05953,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 14,79
|Açılış
|: 953,43
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|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
963,12
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|34,98
|1.031.945
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|848.898
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.254
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.250.411
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|18.012.642
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|295.387.786
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,03
|80.621.841
|% -6,81
|
|EDIP
|3,23
|7.299.008
|% -5,83
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% -1,53
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 2,24
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% -3,76
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 5,05
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% -2,75
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8490
|14,8506
|% 1,38
|
|Euro
|16,3608
|16,4180
|% 1,01
|
|Sterlin
|19,3659
|19,4631
|% 0,65
|
|Frank
|15,8727
|15,9683
|% 0,84
|
|Riyal
|3,9367
|3,9565
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|6,84
|
|Altın Gr.
|951
|952
|12,95
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|0,23
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,09
|