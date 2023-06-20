***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 105.000.000,00 (yüzbeşmilyon) TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak üzere 23.328.000,00 (yirmiüçmilyonüçyüzyirmisekizbin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin 2022 yılı dönem net kârından karşılanmak üzere %100 oranında artırılarak 46.656.000,00 (kırkaltımilyonaltıyüzellialtıbin) Türk Lirası'na çıkarılmasınaa) Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 23.328.000 adet paydan 233.280 adet imtiyazlı (A) grubu pay karşılığı 233.280 adet (A) grubu pay 23.094.720 adet imtiyazsız (B) grubu pay karşılığı, 23.094.720 adet (B) grubu pay verilmesine,b) Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,c) İhraç belgesinin ve şirket Esas Sözleşme tadil metninin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6. Maddesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvurusu gerçekleştirilmiştir.GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160468BIST