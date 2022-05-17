***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar11.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında Tescil ve TTSG'de ilanı gerçekleştirilen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin yürürlükteki son hali PDF olarak ek'te sunulmuştur.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 13/05/2022 17/05/2022 10579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030857BIST