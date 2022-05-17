***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
17.05.2022 15:27
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
11.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında Tescil ve TTSG'de ilanı gerçekleştirilen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin yürürlükteki son hali PDF olarak ek'te sunulmuştur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 13/05/2022 17/05/2022 10579
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030857
BIST
16:452.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 21,01
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:4515,7581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2170
|Açılış
|: 15,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:4516,6551
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,4149
|Açılış
|: 16,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:45924,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 13,13
|Açılış
|: 924,13
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:45
|EGEPO
|8,03
|45.299.992
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.304.390
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.548.415
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.794.623
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.398.425
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.058.508
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|YUNSA
|27,56
|26.432.235
|% -6,19
|
|THYAO
|42,88
|2.957.928.630
|% 0,37
|
|SISE
|19,93
|2.223.573.541
|% 3,26
|
|AKBNK
|7,90
|1.194.149.599
|% -0,88
|
|SAHOL
|19,43
|1.174.345.800
|% 1,04
|
|KRDMD
|14,91
|1.172.257.207
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|782.870.781
|% 1,53
|
|YKBNK
|4,33
|1.110.620.274
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,16
|184.348.895
|% 2,65
|
|AKBNK
|7,90
|1.194.149.599
|% -0,88
|
|SISE
|19,93
|2.223.573.541
|% 3,26
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7409
|15,7581
|% 1,40
|
|Euro
|16,6157
|16,6551
|% 2,55
|
|Sterlin
|19,5886
|19,6869
|% 2,65
|
|Frank
|15,7989
|15,8940
|% 2,31
|
|Riyal
|4,1877
|4,2087
|% 1,43
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,34
|
|Altın Gr.
|927
|927
|16,33
|
|Cumhuriyet
|6.193
|6.286
|114,00
|
|Tam
|6.161
|6.320
|109,08
|
|Yarım
|2.978
|3.057
|52,76
|
|Çeyrek
|1.494
|1.529
|26,39
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,21
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,15
|
Seans Raporu
16:45
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-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, TTKOM, HALKB
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 36 artarak (% 1.09 ) 2, 160
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, LIDFA, EGEPO, MANAS, IMASM, ORCAY
-
17:00
EUYO, HEKTS, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:00
BMSTL, OYAYO, DOBUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında