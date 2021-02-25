***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
25.02.2021 18:26
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz 01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Faaliyet Raporu Ek'te PDF olarak sunulmuştur.
SAYGILARIMIZLA
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913004
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
18:057,2651
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0956
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2666
En Düşük
7,1530
18:058,8986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,1724
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8989
En Düşük
8,7148
18:05415,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,54
|Açılış
|: 415,11
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
411,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|23,76
|7.321.879
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.741.208
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.047.421
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|3.056.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|996.357
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.060.989
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% -9,79
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 4,36
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% -3,97
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 4,41
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 1,76
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|TSKB
|1,72
|562.477.409
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.960.802
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2560
|7,2651
|% 1,33
|
|Euro
|8,8821
|8,8986
|% 1,98
|
|Sterlin
|10,2204
|10,2716
|% 1,13
|
|Frank
|8,0012
|8,0494
|% 1,60
|
|Riyal
|1,9308
|1,9405
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-25,03
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
-
17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
-
17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem