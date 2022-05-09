***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.05.2022 18:34
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz 01.01.2022 - 31.03.2022 Ara Dönem Faaliyet Raporu Ek'te PDF olarak sunulmuştur.
SAYGILARIMIZLA
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027978
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,99
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
18:0515,0980
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1530
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1381
En Düşük
14,9241
18:0515,9655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1913
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9725
En Düşük
15,7132
18:05903,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,24
|Açılış
|: 903,97
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|91,30
|83.096.003
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.912.102
|% 10,00
|
|MEPET
|3,74
|8.847.586
|% 10,00
|
|ETILR
|10,12
|14.144.986
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|111.037.261
|% 9,99
|
|PAMEL
|104,20
|8.408.375
|% -6,96
|
|TDGYO
|7,22
|4.809.368
|% -6,84
|
|SANEL
|5,20
|4.441.658
|% -6,81
|
|AYES
|21,26
|595.155
|% -5,26
|
|RNPOL
|14,40
|23.962.389
|% -3,94
|
|BMSTL
|20,16
|355.231.626
|% 9,92
|
|SMRTG
|22,52
|316.147.811
|% 9,96
|
|PGSUS
|133,70
|272.327.716
|% 0,30
|
|BERA
|10,72
|162.856.935
|% -2,10
|
|ODAS
|2,48
|159.872.775
|% -1,59
|
|MOBTL
|1,73
|46.722.466
|% 1,17
|
|HUNER
|3,21
|60.758.400
|% 2,88
|
|IHLGM
|0,77
|14.214.015
|% 1,32
|
|BMSTL
|20,16
|355.231.626
|% 9,92
|
|DGNMO
|2,41
|36.707.195
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0596
|15,0980
|% 1,02
|
|Euro
|15,9059
|15,9655
|% 1,21
|
|Sterlin
|18,5475
|18,6405
|% 0,90
|
|Frank
|15,1341
|15,2253
|% 0,55
|
|Riyal
|4,0123
|4,0324
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-22,02
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|-0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
-
17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
-
17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
-
17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK