***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 5.832.000 0 -274.235 0 0 17.070.077 -81.425 0 0 0 0 2.367.486 11.606.696 5.768.570 42.289.171 4.514.070 46.803.241Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 -51.546 -51.546Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler743.894 5.024.676 -5.768.570 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-98.846 -98.846 -12.389 -111.235Sermaye Arttırımı5.832.000 -5.832.000 0 0 0Kar Payları0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)14.653 1.003.142 108.349 -2.181 12.934.692 14.058.655 1.727.782 15.786.437Dönem Sonu Bakiyeler30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.073.219 -180.271 0 0 0 0 3.219.729 10.797.192 12.934.692 56.248.980 6.177.917 62.426.897Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.073.219 -180.271 0 0 0 0 3.219.729 10.797.192 12.934.692 56.248.980 6.177.917 62.426.897Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 4.573 4.573Transferler266.005 12.668.687 -12.934.692 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.852 -36.852 -13.740 -50.592Sermaye Arttırımı0 0 0Kar Payları-1.539.915 -1.539.915 -53.306 -1.593.221Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-34.081 -24.966 11.300.990 11.241.943 1.689.765 12.931.708Dönem Sonu Bakiyeler30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.039.138 -217.123 0 0 0 0 3.485.734 21.900.997 11.300.990 65.914.156 7.805.210 73.719.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.731.552 -1.614.158İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları89.634.268 74.120.196Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri89.634.268 73.571.800Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri0 548.396Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri0 0İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri0 0İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-65.650.851 -68.200.972Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-59.408.805 -63.830.664Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları0 0Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları0 0Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.242.046 -4.370.308İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları0 0Faaliyetlerden Net Nakit Akışları23.983.417 5.919.224Ödenen Temettüler-1.539.915 -3.897Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.711.950 -7.529.485Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.073.850 -5.270.947Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri119.968 376.347Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.186.318 -5.647.294Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri2.047.500 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-2.055.000 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.134.874 7.453.489Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri42.452.899 37.309.612Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-35.650.377 -24.714.254Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-1.667.648 -1.624.068Alınan Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -3.517.801YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.792.576 568.384Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.792.576 568.384DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 14.763.676 14.195.292DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 30.556.252 14.763.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 30.556.252 14.763.676Finansal Yatırımlar4 5.869.920 3.517.803Ticari Alacaklar19.522.766 20.067.367İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 20.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 19.522.766 20.046.716Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar385.273 214.727İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 385.273 214.727Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 15.017.245 14.044.021Canlı Varlıklar11 0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 424.361 291.040Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 4.314.276 3.708.602Diğer Dönen Varlıklar29 174.124 770.581ARA TOPLAM76.264.217 57.377.817Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR76.264.217 57.377.817DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 273.158 273.158Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.750.000 2.750.000Maddi Duran Varlıklar14 24.606.843 26.221.047Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.100.000 2.100.000Şerefiye18 2.100.000 2.100.000Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 27.667 558.534Ertelenmiş Vergi Varlığı40 0 0Diğer Duran Varlıklar29 2.200 2.200TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.759.868 31.904.939TOPLAM VARLIKLAR106.024.085 89.282.756KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 12.769.152 8.732.339Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler24 7.411.302 4.645.593Ticari Borçlar987.990 1.895.367İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 2.296İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 987.990 1.893.071Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 472.451 667.669Diğer Borçlar231.698 131.359İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 231.698 128.024İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 3.335Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 10.933 49.476Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 4.314.276 3.702.625Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 1.716.079 2.288.832ARA TOPLAM27.913.881 22.113.260Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.913.881 22.113.260UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler24 0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.279.937 1.237.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 1.279.937 1.237.731Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar40 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 3.110.901 3.504.868Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.390.838 4.742.599TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.304.719 26.855.859ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.914.156 56.248.980Ödenmiş Sermaye30 11.664.000 11.664.000Sermaye Düzeltme Farkları30 14.653 14.653Geri Alınmış Paylar (-)30 -274.235 -274.235Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 17.822.015 17.892.949Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 18.039.138 18.073.219Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -217.123 -180.270Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları30 0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 3.485.735 3.219.730Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 21.900.998 10.797.192Net Dönem Karı veya Zararı30 11.300.990 12.934.691Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.805.210 6.177.917TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.719.366 62.426.897TOPLAM KAYNAKLAR106.024.085 89.282.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 75.746.899 68.495.935Satışların Maliyeti31 -56.222.195 -48.442.213TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.524.704 20.053.722Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)19.524.704 20.053.722Genel Yönetim Giderleri28-33 -4.747.890 -3.141.883Pazarlama Giderleri28-33 -1.786.236 -1.722.026Araştırma ve Geliştirme Giderleri28-33 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 7.347.089 7.503.293Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -2.772.087 -3.874.895ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.565.580 18.818.211Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 1.046.714 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.612.294 18.818.211Finansman Giderleri24-37 -1.667.648 -1.624.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.944.646 17.194.143Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.953.890 -2.531.669Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -4.314.276 -3.717.540Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 360.386 1.185.871SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.990.756 14.662.474DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)12.990.756 14.662.474Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.689.766 1.727.782Ana Ortaklık Payları11.300.990 12.934.692Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,97000000 1,11000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-86.242 946.613Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 -63.321 1.922.409Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-47.246 -126.726Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24.325 -849.070Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 24.325 -849.070Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-86.242 946.613TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.904.514 15.609.087Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.676.026 1.740.171Ana Ortaklık Payları11.228.488 13.868.916http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822966BIST