***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.088.528 -180.271 0 0 0 0 3.219.731 10.797.192 12.934.692 56.264.288 6.182.490 62.446.778Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler12.934.692 -12.934.692 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-71.485 -71.485 -7.414 -78.899Sermaye Arttırımı0 0 0 0Kar Payları0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 2.477.058 2.477.058 371.835 2.848.893Dönem Sonu Bakiyeler30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.088.528 -251.756 0 0 0 0 3.219.730 23.731.883 2.477.058 58.669.862 6.546.912 65.216.774Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.039.138 -217.123 0 0 0 0 3.485.735 21.900.998 11.300.990 65.914.156 7.805.210 73.719.366Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler11.300.990 -11.300.990 0 -177.100 -177.100Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-44.115 -44.115 -1.377 -45.492Sermaye Arttırımı0 0 0 0Kar Payları0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 177.100 4.469.473 4.646.573 694.364 5.340.937Dönem Sonu Bakiyeler30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.039.138 -261.237 0 0 0 0 3.485.735 33.379.088 4.469.473 70.516.615 8.321.097 78.837.712Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.092.551 2.715.436İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları17.150.788 21.389.729Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri17.150.788 21.389.729Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri0 0Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri0 0İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri0 0İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-15.344.628 -15.189.217Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-13.817.529 -13.653.525Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları0 0Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları0 0Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.527.099 -1.535.692İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları0 0Faaliyetlerden Net Nakit Akışları1.806.160 6.200.512Ödenen Temettüler-2.973 -445Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.895.738 -3.484.631Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.544 -44.244Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.544 -44.244Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI994.196 1.647.649Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.319.791 10.332.677Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.081.302 -8.194.708Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-1.244.293 -490.320Alınan Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-116.899 4.318.841Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.869.360 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.752.461 4.318.841DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 30.556.252 14.763.676DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 33.308.713 19.082.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 33.334.371 30.556.252Finansal Yatırımlar4 7.463.113 5.869.920Ticari Alacaklar28.056.281 19.522.766İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.428 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 28.054.853 19.522.766Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar75.825 385.273İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 75.825 385.273Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 13.995.812 15.017.245Canlı Varlıklar11 0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 597.088 424.361Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 1.586.275 4.314.276Diğer Dönen Varlıklar29 274.345 174.124ARA TOPLAM85.383.110 76.264.217Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR85.383.110 76.264.217DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 273.158 273.158Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.750.000 2.750.000Maddi Duran Varlıklar14 23.577.569 24.606.843Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.100.000 2.100.000Şerefiye18 2.100.000 2.100.000Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 1.758 27.667Ertelenmiş Vergi Varlığı40 0 0Diğer Duran Varlıklar29 2.200 2.200TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.704.685 29.759.868TOPLAM VARLIKLAR114.087.795 106.024.085KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 14.790.750 12.769.152Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler24 7.628.193 7.411.302Ticari Borçlar3.325.647 987.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 169.518 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.156.129 987.990Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 539.992 472.451Diğer Borçlar228.725 231.698İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 228.725 231.698İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 728.641 10.933Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 1.586.275 4.314.276Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 2.038.997 1.716.079ARA TOPLAM30.867.220 27.913.881Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.867.220 27.913.881UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler24 0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.469.922 1.279.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 1.469.922 1.279.937Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar40 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 2.912.941 3.110.901Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.382.863 4.390.838TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.250.083 32.304.719ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.516.615 65.914.156Ödenmiş Sermaye30 11.664.000 11.664.000Sermaye Düzeltme Farkları30 14.653 14.653Geri Alınmış Paylar (-)30 -274.235 -274.235Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 17.777.901 17.822.015Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 18.039.138 18.039.138Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -261.237 -217.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları30 0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 3.485.735 3.485.735Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 33.379.088 21.900.998Net Dönem Karı veya Zararı30 4.469.473 11.300.990Kontrol Gücü Olmayan Paylar8.321.097 7.805.210TOPLAM ÖZKAYNAKLAR78.837.712 73.719.366TOPLAM KAYNAKLAR114.087.795 106.024.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 22.734.136 20.436.385Satışların Maliyeti31 -16.921.219 -15.345.199TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.812.917 5.091.186Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)5.812.917 5.091.186Genel Yönetim Giderleri28-33 -1.027.501 -1.103.423Pazarlama Giderleri28-33 -534.813 -422.203Araştırma ve Geliştirme Giderleri28-33 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 4.354.174 1.923.255Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -771.558 -539.897ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.833.219 4.948.918Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 32.136 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.865.355 4.948.918Finansman Giderleri24-37 -1.300.371 -490.320SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.564.984 4.458.598Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.401.146 -1.609.703Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -1.586.275 -1.142.235Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 185.129 -467.468SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.163.838 2.848.895DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)5.163.838 2.848.895Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar694.365 371.837Ana Ortaklık Payları4.469.473 2.477.058Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,38000000 0,21237000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-44.115 1.853.015Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 0 1.922.409Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-56.558 -91.648Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.443 22.254Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 12.443 22.254Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-44.115 1.853.015TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.119.723 4.701.910Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar692.988 379.251Ana Ortaklık Payları4.426.735 4.322.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846035BIST