***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 18:23
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.039.138 -473.297 0 0 0 0 3.610.209 33.077.514 25.660.926 91.318.908 10.363.690 101.682.598
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
25.660.926 -25.660.926 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.944 -406.944 73.847 -333.097
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Kar Payları
0
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,8912
18:0518,2813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
18:051.023,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,27
|Açılış
|: 1.023,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.021,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9004
|17,9576
|% 0,00
|
|Euro
|18,1961
|18,2813
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,6279
|21,7364
|% 0,18
|
|Frank
|18,8035
|18,9167
|% -0,54
|
|Riyal
|4,7615
|4,7854
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-4,26
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.862
|6.949
|-7,00
|
|Yarım
|3.344
|3.397
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.698
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,15
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|-2,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59THYAO
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