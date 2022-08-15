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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2022 18:23
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.039.138 -473.297 0 0 0 0 3.610.209 33.077.514 25.660.926 91.318.908 10.363.690 101.682.598
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
25.660.926 -25.660.926 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.944 -406.944 73.847 -333.097
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Kar Payları
0
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9004 17,9576 % 0,00  
Euro 18,1961 18,2813 % 0,15  
Sterlin 21,6279 21,7364 % 0,18  
Frank 18,8035 18,9167 % -0,54  
Riyal 4,7615 4,7854 % -0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -4,26  
Altın Gr. 1.023 1.024 -4,16  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.862 6.949 -7,00  
Yarım 3.344 3.397 -4,00  
Çeyrek 1.677 1.698 -2,00  
Gümüş.Ons 20,11 20,15 -0,14  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 -0,11  
B. Petrol 92,44 92,44 -2,66  
Seans Raporu 18:05
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