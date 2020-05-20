***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 20.05.2020Genel Kurul Tarihi 24.06.2020Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2020Ülke TürkiyeŞehir KÜTAHYAİlçe GEDİZAdres Kütahya yolu 3.km Gediz/KütahyaGündem Maddeleri1 - Açılış2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi4 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması5 - 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bİlanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - 2019 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi,dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması10 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2020 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK'nun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,karara bağlanması ve onaylanması12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi13 - 2019 yılında şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi14 - 2019 yılında yapılmış bulunan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve Yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması15 - Dilek ve Temenniler16 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 OGK BİLGİ DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2019 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarKARAR TARİHİ : 20/05/2020-çarşambaKARAR NO : 2020 / 7TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.ÜYELER : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. ismail GEZEN, Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Nazan KAYA, Sn. Zafer KAYMAKCI,GÜNDEM : 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.KARAR Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.1.) Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 24.06.2020-çarşamba günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına,2.) Toplantıya fiziken katılmak isteyen hissedarların kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle MKK tarafından temin edilen Pay sahipliği bilgileri kontrol edilerek toplantıya alınmalarını, Elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların MKK üzerinden elektronik imza ile toplantıya katılmalarına ve MKK pay sahipliği bilgilerinin dikkate alınmasına,3.) Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarların kendilerini fiziken veya elektronik ortamda vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde veya elektronik ortamda katıldıklarında aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen diğer hususlara uygun düzenlenen vekâletnamelerini veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziken vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Elektronik ortamda vekalet vermek isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun şekilde, elektronik imza ile düzenlenmiş olarak MKK Elektronik işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2019 yılı (solo) Bilanço ile Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Bağımsız Denetçi Raporu toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.4.) Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle hissedarlarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmaları sağlık tedbirleri açısından daha uygun olup, fiziken katılmak isteyen hissedarlarımız için sosyal mesafe tedbirleri kapsamına uygun şekilde tedbirler alınması sağlanacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısını TTSG'de yasal sürede tescil ve ilanı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-GKS ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yasal sürede ilan edilmesine ve mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.Gündeme ilişkin maddeler ve vekaletname örneği ek'te sunulmuştur.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ŞYönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846045BIST