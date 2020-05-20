***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.05.2020 18:49
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 20.05.2020
Genel Kurul Tarihi 24.06.2020
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir KÜTAHYA
İlçe GEDİZ
Adres Kütahya yolu 3.km Gediz/Kütahya
Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
5 - 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bİlanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - 2019 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi,dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması
10 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2020 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK'nun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,karara bağlanması ve onaylanması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
13 - 2019 yılında şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
14 - 2019 yılında yapılmış bulunan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve Yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması
15 - Dilek ve Temenniler
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 OGK BİLGİ DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
KARAR TARİHİ : 20/05/2020-çarşamba
KARAR NO : 2020 / 7
TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.
ÜYELER : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. ismail GEZEN, Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Nazan KAYA, Sn. Zafer KAYMAKCI,
GÜNDEM : 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.
KARAR Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.
1.) Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 24.06.2020-çarşamba günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına,
2.) Toplantıya fiziken katılmak isteyen hissedarların kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle MKK tarafından temin edilen Pay sahipliği bilgileri kontrol edilerek toplantıya alınmalarını, Elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların MKK üzerinden elektronik imza ile toplantıya katılmalarına ve MKK pay sahipliği bilgilerinin dikkate alınmasına,
3.) Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarların kendilerini fiziken veya elektronik ortamda vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde veya elektronik ortamda katıldıklarında aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen diğer hususlara uygun düzenlenen vekâletnamelerini veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziken vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Elektronik ortamda vekalet vermek isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun şekilde, elektronik imza ile düzenlenmiş olarak MKK Elektronik işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2019 yılı (solo) Bilanço ile Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Bağımsız Denetçi Raporu toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.
4.) Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle hissedarlarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmaları sağlık tedbirleri açısından daha uygun olup, fiziken katılmak isteyen hissedarlarımız için sosyal mesafe tedbirleri kapsamına uygun şekilde tedbirler alınması sağlanacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısını TTSG'de yasal sürede tescil ve ilanı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-GKS ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yasal sürede ilan edilmesine ve mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,
Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.
Gündeme ilişkin maddeler ve vekaletname örneği ek'te sunulmuştur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846045
BIST