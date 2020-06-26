***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 20.05.2020Genel Kurul Tarihi 24.06.2020Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2020Ülke TürkiyeŞehir KÜTAHYAİlçe GEDİZAdres Kütahya yolu 3.km Gediz/KütahyaGündem Maddeleri1 - Açılış2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi4 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması5 - 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bİlanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - 2019 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi,dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması10 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2020 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK'nun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,karara bağlanması ve onaylanması12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi13 - 2019 yılında şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi14 - 2019 yılında yapılmış bulunan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve Yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması15 - Dilek ve Temenniler16 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 OGK BİLGİ DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2019 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin24 Haziran 2020-Çarşamba GÜNÜ YAPILAN2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIGEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Toplantısını yapmak üzere 24 Haziran 2020-Çarşamba günü saat: 13:00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/06/2020 Tarih ve 55202759 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Yasin YILDIRIM (TC: *********) ve Mehmet SOYSAL (TC: ********) gözetiminde toplanıldı.Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22 Mayıs 2020 t