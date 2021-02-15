***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.02.2021 14:07
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
GEDİZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
YASAL ZORUNLULUK
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2021
Açıklamalar
Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu (solo) ek'te PDF olarak sunulmuştur. SAYGILARIMIZLA
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909618
BIST
15:261.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,73
|Açılış
|: 1.551
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:24
|VAKFN
|12,32
|12.460.542
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
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|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
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|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
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|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
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|TGSAS
|26,46
|217.594.491
|% -8,88
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|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
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|KOZAL
|145,80
|2.151.019.572
|% 1,11
|
|SASA
|37,64
|1.467.886.412
|% 9,36
|
|THYAO
|12,30
|980.237.927
|% 2,50
|
|TCELL
|16,99
|638.612.032
|% 1,92
|
|GARAN
|9,98
|603.054.588
|% 0,60
|
|GSDHO
|2,72
|330.906.573
|% 0,74
|
|ALBRK
|2,28
|252.233.647
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,53
|250.415.721
|% 0,40
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|SKBNK
|1,45
|138.890.283
|% 0,69
|
|CEMAS
|2,27
|216.565.406
|% 2,25
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|6,9634
|6,9658
|% -0,99
|
|Euro
|8,4514
|8,4573
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,6579
|9,7063
|% -0,60
|
|Frank
|7,7910
|7,8379
|% -0,84
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% -0,95
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|15:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.823
|1.824
|1,87
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.705
|2.773
|-21,86
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-10,58
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,29
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|0,39
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|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,04
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|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,92
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