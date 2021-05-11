***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.05.2021 15:38
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/05/2021
Açıklamalar
Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu (solo) ek'te PDF olarak sunulmuştur. SAYGILARIMIZLA
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936180
BIST
17:171.446
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
17:178,3004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
17:1710,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0893
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1597
En Düşük
10,0247
17:17488,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 488,54
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler17:15
|CEMAS
|1,32
|159.942.735
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|34.869.769
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|147.676.743
|% 9,82
|
|SARKY
|17,07
|123.609.221
|% 8,17
|
|DGGYO
|9,61
|2.057.748
|% 6,90
|
|JANTS
|69,25
|274.499.015
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|103.325.510
|% -9,94
|
|AYEN
|5,44
|82.646.214
|% -9,33
|
|DZGYO
|2,05
|24.616.434
|% -8,89
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|KRDMD
|8,79
|1.207.849.105
|% 0,92
|
|KOZAL
|127,80
|1.122.711.468
|% -0,54
|
|PETKM
|6,68
|977.267.113
|% 1,06
|
|GARAN
|7,69
|961.719.345
|% -1,79
|
|THYAO
|13,35
|900.822.390
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,87
|289.382.718
|% -2,60
|
|PETKM
|6,68
|977.267.113
|% 1,06
|
|KRDMD
|8,79
|1.207.849.105
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,13
|277.172.702
|% -0,93
|
|GARAN
|7,69
|961.719.345
|% -1,79
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2950
|8,2984
|% 0,32
|
|Euro
|10,1185
|10,1265
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,6951
|11,7538
|% 0,41
|
|Frank
|9,1632
|9,2184
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2053
|2,2164
|% 0,24
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-4,39
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|68,39
|68,39
|0,07
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:26KERVT
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 008, 531 adet işlem
-
17:25BIOEN
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 16.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 495, 527 adet işlem
-
17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, AKBNK
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 66 kaybederek (% -0.92 ) 1, 254
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGSY, CANTE, CEMAS