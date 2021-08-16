***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2021 16:55
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gediz Vegi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2021
Açıklamalar
Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu (solo) ek'te PDF olarak sunulmuştur. SAYGILARIMIZLA
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958302
BIST
16:591.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,53
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
16:598,4747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0424
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
16:599,9895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0629
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
16:59486,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 486,97
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler16:59
|VKING
|8,36
|1.938.843
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.516.981
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.374.295
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.052.677
|% 9,99
|
|DAGI
|3,83
|90.926.391
|% -9,88
|
|KGYO
|7,00
|37.503.439
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,62
|7.639.920
|% -6,48
|
|EDIP
|3,53
|18.229.549
|% -5,87
|
|MARKA
|4,91
|4.154.010
|% -5,58
|
|GARAN
|9,44
|1.371.876.380
|% 1,83
|
|THYAO
|12,55
|683.121.717
|% 1,05
|
|GENIL
|16,00
|658.169.479
|% 8,62
|
|AKBNK
|5,65
|648.089.914
|% 3,10
|
|YKBNK
|2,54
|542.618.840
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|542.618.840
|% 2,01
|
|GARAN
|9,44
|1.371.876.380
|% 1,83
|
|ODAS
|1,38
|168.775.113
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,65
|648.089.914
|% 3,10
|
|DARDL
|2,71
|208.890.259
|% 5,86
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4718
|8,4747
|% -0,50
|
|Euro
|9,9854
|9,9895
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,6887
|11,7474
|% -0,73
|
|Frank
|9,2553
|9,3110
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2533
|2,2646
|% -0,49
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,34
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|-11,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-9,37
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-3,97
|
|Çeyrek
|779
|796
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,34
|68,34
|-2,25
|
Seans Raporu
16:59
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17:14ADESE
Yüzde 4.31 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 948, 382 adet işlem
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17:13XU030
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17:13XU100
Endeks 1, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 11, 475.00 milyon TL de
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17:13IHGZT
Yüzde 8.11 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 004, 627 adet işlem
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17:11KZBGY
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.50 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 835, 594 adet işlem