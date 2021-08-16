***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteGediz Vegi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme NedeniYasal ZorunlulukMali Tablonun Verilme Tarihi16/08/2021AçıklamalarŞirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu (solo) ek'te PDF olarak sunulmuştur. SAYGILARIMIZLAGEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958302BIST