***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2022 18:49
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar
Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu (solo) ek'te PDF olarak sunulmuştur. Ekte sunulan ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu, Gediz Ambalaj San.ve Tic. A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup
konsolide sonuçları içermemektedir.
SAYGILARIMIZLA
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002178
BIST
10:362.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,89
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.054
En Düşük
2.048
10:3613,6221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0252
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6248
En Düşük
13,5639
10:3615,5178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0367
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5178
En Düşük
15,4100
10:36821,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,64
|Açılış
|: 821,45
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler10:36
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|4.563.761
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|ACSEL
|28,32
|16.122.262
|% 7,93
|
|KARYE
|21,00
|36.034.590
|% 7,69
|
|PKENT
|640,80
|651.694
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|ETILR
|7,11
|142.015
|% -7,90
|
|INTEM
|83,00
|8.069.143
|% -5,36
|
|THYAO
|29,78
|434.723.376
|% 0,61
|
|TUPRS
|194,50
|317.429.557
|% -0,56
|
|YKBNK
|4,07
|195.230.865
|% 1,50
|
|ASELS
|22,16
|168.016.929
|% -0,45
|
|KRDMD
|11,89
|161.288.989
|% 0,17
|
|YKBNK
|4,07
|195.230.865
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,37
|65.012.238
|% 0,42
|
|CEMAS
|1,17
|20.757.986
|% 0,86
|
|TEKTU
|1,72
|29.489.759
|% 4,88
|
|ISGYO
|5,45
|87.419.602
|% 1,30
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6159
|13,6221
|% 0,19
|
|Euro
|15,5034
|15,5178
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,4477
|18,5403
|% 0,11
|
|Frank
|14,6973
|14,7858
|% 0,02
|
|Riyal
|3,6182
|3,6363
|% 0,17
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|3,03
|
|Altın Gr.
|821
|821
|2,96
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,68
|93,68
|-1,13
|