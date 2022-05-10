***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.05.2022 17:03
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/05/2022
Açıklamalar
Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu (solo) ek'te PDF olarak sunulmuştur. Ekte sunulan ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu, Gediz Ambalaj San.ve Tic. A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup
konsolide sonuçları içermemektedir.
SAYGILARIMIZLA
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028440
BIST
17:062.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
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BIST En Aktif Hisseler17:06
|PKENT
|229,40
|70.097.729
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|17.119.363
|% 9,94
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|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.072.489
|% 9,93
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|LIDFA
|7,66
|26.482.618
|% 9,90
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|GEDZA
|24,68
|62.328.959
|% -9,99
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|SELVA
|15,82
|10.977.830
|% -9,96
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|GMTAS
|2,99
|27.766.690
|% -9,39
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|ETILR
|9,39
|42.750.634
|% -7,21
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|TEZOL
|17,58
|112.737.868
|% -6,09
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|SISE
|19,95
|2.917.531.793
|% 3,58
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|KRDMD
|16,68
|2.380.263.878
|% 2,14
|
|THYAO
|42,28
|2.186.292.967
|% -0,05
|
|EREGL
|34,40
|1.929.294.724
|% 2,63
|
|ASELS
|24,14
|1.757.260.708
|% 1,68
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|EKGYO
|2,79
|1.381.473.689
|% 4,10
|
|HLGYO
|2,28
|522.249.783
|% 8,57
|
|YKBNK
|4,86
|816.374.473
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|582.798.897
|% 3,25
|
|SISE
|19,95
|2.917.531.793
|% 3,58
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|17:06
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,2364
|15,2457
|% 1,07
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|Euro
|16,0857
|16,1017
|% 1,01
|
|Sterlin
|18,7430
|18,8370
|% 1,08
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|Frank
|15,3116
|15,4039
|% 1,28
|
|Riyal
|4,0546
|4,0750
|% 1,12
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|17:06
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.858
|1.858
|3,59
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|Altın Gr.
|911
|911
|11,86
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|25,00
|
|Tam
|6.130
|6.286
|33,69
|
|Yarım
|2.963
|3.041
|16,30
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|Çeyrek
|1.486
|1.520
|8,15
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|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|0,09
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|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,16
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|B. Petrol
|105
|105
|-0,52
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