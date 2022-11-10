***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.11.2022 17:00
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/11/2022
Açıklamalar
Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu (solo) ek'te PDF olarak sunulmuştur.
Ekte sunulan ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu, Gediz Ambalaj San.ve Tic. A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup
konsolide sonuçları içermemektedir.
SAYGILARIMIZLA GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079236
BIST
17:004.491
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 129,66
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.497
En Düşük
4.364
17:0018,5343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0535
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,4922
17:0018,7988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1728
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,8601
En Düşük
18,4641
17:001.034,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 16,26
|Açılış
|: 1.034,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.036,87
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler16:58
|KONKA
|46,64
|325.688.209
|% 10,00
|
|ERCB
|114,40
|75.485.503
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|MANAS
|39,84
|117.914.719
|% 9,99
|
|GOLTS
|119,20
|206.552.912
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|15.036.155
|% -9,96
|
|KZBGY
|18,55
|133.475.352
|% -9,07
|
|ARASE
|178,70
|264.263.712
|% -8,83
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|113,30
|6.764.780.440
|% 1,89
|
|EREGL
|37,30
|6.072.136.829
|% 7,43
|
|EKGYO
|5,37
|3.624.715.238
|% 6,13
|
|TCELL
|32,74
|3.381.239.694
|% 1,87
|
|ASELS
|37,86
|3.161.112.377
|% 0,32
|
|EKGYO
|5,37
|3.624.715.238
|% 6,13
|
|ODAS
|9,89
|2.633.626.416
|% 1,02
|
|YKBNK
|9,70
|2.196.312.003
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,39
|2.086.617.216
|% 3,64
|
|PETKM
|14,44
|2.880.733.669
|% 2,12
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5163
|18,5343
|% -0,29
|
|Euro
|18,7809
|18,7988
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,4644
|21,5721
|% 2,13
|
|Frank
|18,9128
|19,0268
|% 0,73
|
|Riyal
|4,9215
|4,9462
|% -0,06
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|33,83
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|13,87
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|50,00
|
|Tam
|6.869
|6.938
|78,00
|
|Yarım
|3.347
|3.392
|38,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.695
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|0,31
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|0,76
|
Seans Raporu
16:58
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17:13XU100
Endeks 4, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 95 üstünde . İşlem hacmi 83, 046.00 milyon TL de
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17:13BIOEN
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