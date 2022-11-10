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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

10.11.2022 17:00
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/11/2022
Açıklamalar

Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu (solo) ek'te PDF olarak sunulmuştur.
   Ekte sunulan ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanmış olan  Gelir Tablosu, Gediz Ambalaj San.ve Tic. A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup 
  
konsolide sonuçları içermemektedir.
                                          SAYGILARIMIZLA    GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079236


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