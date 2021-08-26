***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 11.664.000,00 TL tutarındaki kısmı 2020 yılı Dönem Net Kârı hesabından karşılanmak üzere 11.664.000,00 TL'den 23.328.000,00 TL'na artırılması talebimize, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.08.2021 tarih ve 42/1245 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiştir. Kurulun, 23.08.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-10061 sayılı üst yazısı 25.08.2021 tarihinde tarafımıza iletilmiştir. Sermaye Artırımına ilişkin duyuru 19.08.2021 tarih ve 2021/41 sayılı SPK Kurul Bülteninde yer almaktadır.Onaylı İhraç Belgesi ek'te sunulmuş olup, sermaye artırımı tescil işleminin yapılmasının ardından bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.Yatırımcılarımızın Bilgisine Sunulur.Saygılarımızla,GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960496BIST