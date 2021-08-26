***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
26.08.2021 09:19
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 11.664.000,00 TL tutarındaki kısmı 2020 yılı Dönem Net Kârı hesabından karşılanmak üzere 11.664.000,00 TL'den 23.328.000,00 TL'na artırılması talebimize, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.08.2021 tarih ve 42/1245 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiştir. Kurulun, 23.08.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-10061 sayılı üst yazısı 25.08.2021 tarihinde tarafımıza iletilmiştir. Sermaye Artırımına ilişkin duyuru 19.08.2021 tarih ve 2021/41 sayılı SPK Kurul Bülteninde yer almaktadır.
Onaylı İhraç Belgesi ek'te sunulmuş olup, sermaye artırımı tescil işleminin yapılmasının ardından bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.
Yatırımcılarımızın Bilgisine Sunulur.
Saygılarımızla,
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960496
BIST
12:121.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,19
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:128,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:129,8687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:12480,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,43
|Açılış
|: 480,34
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:10
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.467.801
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|CANTE
|13,77
|75.233.389
|% 7,66
|
|AGYO
|3,69
|8.392.329
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.439.149
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|473.125.120
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,25
|278.044.503
|% -7,18
|
|ISKUR
|370.000,00
|370.000
|% -5,13
|
|THYAO
|12,79
|667.140.518
|% 2,32
|
|GESAN
|24,62
|473.125.120
|% -9,95
|
|GARAN
|9,53
|443.031.544
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,16
|288.545.409
|% -4,92
|
|BRLSM
|11,25
|278.044.503
|% -7,18
|
|MRGYO
|1,16
|288.545.409
|% -4,92
|
|ODAS
|1,49
|93.681.692
|% 1,36
|
|THYAO
|12,79
|667.140.518
|% 2,32
|
|YKBNK
|2,56
|119.408.951
|% 0,39
|
|GARAN
|9,53
|443.031.544
|% 0,00
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3706
|8,3738
|% 0,03
|
|Euro
|9,8631
|9,8679
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,4549
|11,5123
|% -0,24
|
|Frank
|9,0838
|9,1386
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2237
|2,2348
|% -0,03
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,65
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.172
|3.252
|-16,33
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|-7,89
|
|Çeyrek
|769
|786
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,57
|70,57
|-0,71
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 6 artarak (% 0.55 ) 1, 580
-
12:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, THYAO
-
12:21XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 4, 388.00 milyon TL de
-
12:21INVEO
Yüzde 4.18 oranında artışla 101.00 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 260 adet işlem
-
12:18DARDL
Yüzde 7.46 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 729, 463 adet işlem