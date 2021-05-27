***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Olağan Genel Kuruluna Teklif Edilecek Kar Dağıtım Önerisi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.05.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 116.640 100B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 11.547.360 100Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi gündemin 7.maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulacaktır. Buna göre- Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 17.316.673,30 TL dağıtılabilir kârdan ortaklarımıza %100 oranında 11.664.000,00 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına ve kalan 5.652.673,30 TL Olağanüstü Yedek olarak ayrılması için, 30.06.2021-Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 kar dağıtım tablosu (1).pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 11.664.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.332.800Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 32.950.938 21.711.290,564. Vergiler ( - ) -7.290.012 -4.394.617,265. Net Dönem Kârı 25.660.926 17.316.673,36. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 25.660.926 17.316.673,3Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 25.660.926 17.316.673,311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 11.664.000 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 11.664.000 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 13.996.926 5.652.673,320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 116.640 100B Grubu 0 11.547.360 100TOPLAM 0 11.664.000 100Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKARAR TARİHİ : 27/05/2021 -PerşembeKARAR NO : 2021 / 13TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.ÜYELER : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn.İsmail GEZEN, Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Nazan KAYA, Sn. Aydan KARAGÖZ,GÜNDEM : 2020 Yılı Olağan Genel Kuruluna Teklif Edilecek Kar Dağıtım Önerisi.KARARYönetim Kurulu üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.1. 2020 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır.2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr 25.660.926 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr 17.316.673,30 TL'dir. TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisi olan yasal sınıra ulaşmış olması nedeniyle yasal karşılık ayrılmayacaktır.3. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 17.316.673,30 TL dağıtılabilir kârdan ortaklarımıza %100 oranında 11.664.000,00 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına ve kalan 5.652.673,30 TL Olağanüstü Yedek olarak ayrılması için, 30.06.2021-Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine, (ek-tablo)Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştirGediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ŞYönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938395BIST