***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.02.2022 18:46
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve süresinin artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu başvuru sonucu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 27.01.2022 tarih ve 2022-01 sayılı kararı doğrultusunda '' Kayıtlı Sermaye Tavanı ve süresinin uzatımına ilişkin '' Esas Sözleşmemizin 6.maddesinin tadiline ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-17281 sayılı yazıları ile onaylanmış ve 25.02.2022 tarihinde onaylı tadil metni şirketimize tebliğ edilmiştir.
Şirketimiz Esas Sözleşmemizin 6.maddesinin tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na 25.02.2022 tarihinde onay başvurusunda bulunulmuştur..
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözleşme spk onaylı.pdf
EK: 2 spk onay yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004762
BIST