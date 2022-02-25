***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve süresinin artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu başvuru sonucu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 31.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.02.2022Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 27.01.2022 tarih ve 2022-01 sayılı kararı doğrultusunda '' Kayıtlı Sermaye Tavanı ve süresinin uzatımına ilişkin '' Esas Sözleşmemizin 6.maddesinin tadiline ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-17281 sayılı yazıları ile onaylanmış ve 25.02.2022 tarihinde onaylı tadil metni şirketimize tebliğ edilmiştir.Şirketimiz Esas Sözleşmemizin 6.maddesinin tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na 25.02.2022 tarihinde onay başvurusunda bulunulmuştur..Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ŞEklenen DökümanlarEK: 1 esas sözleşme spk onaylı.pdfEK: 2 spk onay yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004762BIST