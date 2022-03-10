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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.03.2022 14:27
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve süresinin artırımını içeren Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı başvuru sonucu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçen ve KAP' ta açıklamasını yapmış olduğumuz '' kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin uzatılmasına ilişkin'' esas sözleşmemizin 6 ncı maddesinde yapılan değişikliği içeren tadil metni, T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 03.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072518522 sayılı yazıları ile onaylanmış ve 10.03.2022 tarihinde onaylı tadil metni şirketimize tebliğ edilmiştir.
Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözleşme spk onaylı.pdf
EK: 2 spk onay yazısı.pdf
EK: 3 TİCARET BAKANLIĞI ONAY YAZISI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009029


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