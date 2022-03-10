***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve süresinin artırımını içeren Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı başvuru sonucu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 31.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.02.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçen ve KAP' ta açıklamasını yapmış olduğumuz '' kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin uzatılmasına ilişkin'' esas sözleşmemizin 6 ncı maddesinde yapılan değişikliği içeren tadil metni, T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 03.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072518522 sayılı yazıları ile onaylanmış ve 10.03.2022 tarihinde onaylı tadil metni şirketimize tebliğ edilmiştir.Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ŞEklenen DökümanlarEK: 1 esas sözleşme spk onaylı.pdfEK: 2 spk onay yazısı.pdfEK: 3 TİCARET BAKANLIĞI ONAY YAZISI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009029BIST