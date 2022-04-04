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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.04.2022 17:10
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 yılının OGK toplantısında ön izinleri alınmış bulunan kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin görüşülmesi ve karara bağlanılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı S
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ULUSE 137,00 1.738.667 % 9,95  
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Tam 6.010 6.160 15,52  
Yarım 2.905 2.980 7,51  
Çeyrek 1.457 1.490 3,76  
Gümüş.Ons 24,33 24,36 -0,29  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,13  
B. Petrol 108 108 3,45  
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