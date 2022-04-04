***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.04.2022 17:10
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 yılının OGK toplantısında ön izinleri alınmış bulunan kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin görüşülmesi ve karara bağlanılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı S
17:062.302
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 50,32
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.302
En Düşük
2.264
17:0614,7041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0206
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:0616,1699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0480
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:06910,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,97
|Açılış
|: 910,11
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ARMDA
|78,10
|6.756.106
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.525.858
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|122.393.967
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.738.667
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|194.940.166
|% 9,94
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,68
|1.735.357.915
|% -4,86
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,81
|21.799.219
|% -4,48
|
|MZHLD
|31,60
|1.793.849
|% -3,83
|
|GARAN
|12,60
|3.546.483.535
|% 1,20
|
|THYAO
|33,26
|2.687.627.435
|% 1,46
|
|SISE
|16,14
|2.393.814.471
|% 5,01
|
|KRDMD
|15,84
|2.356.157.482
|% 1,54
|
|AKBNK
|7,61
|2.319.383.938
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.551.563.535
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,61
|2.319.383.938
|% 4,10
|
|KARSN
|5,68
|1.735.357.915
|% -4,86
|
|GARAN
|12,60
|3.546.483.535
|% 1,20
|
|YKBNK
|4,16
|1.090.870.490
|% 1,22
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6958
|14,7041
|% 0,14
|
|Euro
|16,1534
|16,1699
|% -0,30
|
|Sterlin
|19,2055
|19,3018
|% 0,04
|
|Frank
|15,8062
|15,9014
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9042
|3,9238
|% 0,05
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,31
|
|Altın Gr.
|911
|911
|2,14
|
|Cumhuriyet
|6.052
|6.143
|30,00
|
|Tam
|6.010
|6.160
|15,52
|
|Yarım
|2.905
|2.980
|7,51
|
|Çeyrek
|1.457
|1.490
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,45
|