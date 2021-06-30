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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri

30.06.2021 18:16



***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945176
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
30.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri dışında herhangi bir katılım olmamıştır.Ancak Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katımı ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları

1.5. Azlık Hakları

1.6. Kar Payı Hakkı

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kar Payının %100 bedelsiz pay senedi şeklinde verilmesi Genel Kurulda onaylanmıştır.)
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulunun kar payından %100 bedelsiz pay senedi verilmesi teklifi onaylanmıştır.
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30/06/2021 0 % 42,68 % 0,02 % 42,36 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ - GENEL KURUL BİLGİLERİ - 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ - GENEL KURUL BİLGİLERİ - 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 11 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945176



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945212


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