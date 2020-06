***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim Uyum RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2020AçıklamalarKurumsal Yönetim Uyum Raporu Güncellemeİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Uyum Durumu AçıklamaEvet Kısmen Hayır Muaf İlgisizKurumsal Yönetim Uyum Raporu1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI1.3. GENEL KURUL1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.X Ortaklık bilgilerine imtiyazlı bir şekilde ulaşma imkanı olan yoktur.1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.1.4. OY HAKKI1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.X Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerinin her bir A grubu pay için 15 (onbeş) ve herbir B grubu pay için 1 ( bir ) oyu vardır.1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.1.5. AZLIK HAKLARI1.6. KAR PAYI HAKKI1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.1.7. PAYLARIN DEVRİ2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ2.2. FAALİYET RAPORU3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.X Kurulan tüm komitelerde bağımsız üye bulunması zorunluluğu nedeniyle bağımsız üyeler tüm komitelerde yer almaktadır.4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852716BIST