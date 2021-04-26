***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü675,51 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26.04.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli4.602.000,00 TL ( KDV dahil )İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 39,45Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 2,96Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 19,65İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4,86Alım KoşullarıTaksitliİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.04.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım amaçlı değerlendirilmek üzere alınmıştır.Karşı TarafGediz Belediye BaşkanlığıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/04/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiAçık ihale usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.04.2021 tarih ve 2021/07 ve 2021/08 sayılı kararları ile Gediz Belediyesi Özyurt Mahallesinde bulunan 894 ada,1 parsel no'lu 675,51 m2 arsa vasfındaki taşınmazınaçık artırma usulü ihalesi sonucu 3.900.000,00 TL mal bedeli ve 702.000,00 TL KDV'si olmak üzere toplam 4.602.000,00 TL bedel ile şirketimiz uhdesinde kalmıştır.İhale şartnamesine uygun olarak bedelin %20'si peşinat olmak üzere kalanı 8 eşit taksitte ödenecektir.Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931000BIST