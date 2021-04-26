***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
26.04.2021 18:23
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
675,51 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.04.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
4.602.000,00 TL ( KDV dahil )
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 39,45
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 2,96
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 19,65
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,86
Alım Koşulları
Taksitli
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.04.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım amaçlı değerlendirilmek üzere alınmıştır.
Karşı Taraf
Gediz Belediye Başkanlığı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/04/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Açık ihale usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.04.2021 tarih ve 2021/07 ve 2021/08 sayılı kararları ile Gediz Belediyesi Özyurt Mahallesinde bulunan 894 ada,1 parsel no'lu 675,51 m2 arsa vasfındaki taşınmazın
açık artırma usulü ihalesi sonucu 3.900.000,00 TL mal bedeli ve 702.000,00 TL KDV'si olmak üzere toplam 4.602.000,00 TL bedel ile şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
İhale şartnamesine uygun olarak bedelin %20'si peşinat olmak üzere kalanı 8 eşit taksitte ödenecektir.
Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931000
BIST